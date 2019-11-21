В Клинцах под колеса иномарки угодил 13-летний школьник
Как говорят полицейские, мальчик переходил дорогу в неположенном месте
Изменить размер текста:
В Клинцах на улице Мира сбили 13-летнего школьника. Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 ноября около 13.30.
- 25-летний водитель "Митсубиши Спейс Стар" ехал со стороны улицы Молодежной, когда сбил ребенка, - говорят в областной Госавтоинспекции. - Мальчик переходил проезжую часть в неположенном месте. В ДТП школьник получил сотрясение мозга и ушиб руку. Его госпитализировали.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU