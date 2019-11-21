2019-11-21T14:37:47+03:00
Общество

В Бежице 22 ноября ограничат движение и парковку

Об этом сообщает горадминистрация
Мария Дедкова
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Исключение сделают для машин оперативных служб.Исключение сделают для машин оперативных служб.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске 22 ноября ограничат движение и парковку в Бежицком районе. Проехать нельзя будет с 9.00 до 14.00 на трех участках: - по бульвару 50-летия Октября (от улицы Брянской Пролетарской дивизии до ул.ицы 22 Съезда КПСС),

- по улице Харьковской (от улицы Брянской Пролетарской дивизии до улицы 22 Съезда КПСС),

- по улице Институтской (от улицы Харьковской до бульвара 50-летия Октября). Исключение сделают для машин оперативных служб, пояснили в брянской мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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