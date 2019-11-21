2019-11-21T14:18:55+03:00
Происшествия

На трассе под Выгоничами столкнулись две легковушки: пострадал 11-летний ребенок

Школьника с тяжелыми травмами госпитализировали
Мария Дедкова
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Ребенок получил травмы головы.Ребенок получил травмы головы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Выгоничском районе столкнулись две легковые машины. Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 20 ноября, около 18.00 на 30-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков».

По предварительной информации, 53-летний водитель за рулем "Хендай Аксент", врезался в остановившийся для поворота автомобиль "Митсубиши Спейс Стар" под управлением 44-летнего водителя. В ДТП пострадал 11-летний пассажир второй иномарки, сообщают в областной Госавтоинспекции. Мальчика с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени" госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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