В Комаричском районе воры разобрали железнодорожные пути к сахарному заводу

СЕГОДНЯ 12:34 2019-11-21T12:34:12+03:00

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В Комаричском районе за кражу железнодорожных путей будут судить двух парней 16 и 22 лет.

Об исчезновении части дороги в полицию сообщили сотрудники сахарного завода в поселке Лопандино. Причиненный ущерб превысил 10 тысяч рублей. - За несколько дней до пропажи работники предприятия видели припаркованный автомобиль и двух подозрительных мужчин, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Подозреваемыми оказались молодой инстранец и его знакомый.

Парни признались в краже. Однако это не освободило их от уголовной ответсвенности. Молодым людям грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU