В Брянске задержали пассажирку украинского поезда с 30 канарейками
В Брянске во время досмотра поезда таможенники обнаружили 30 канареек. Пернатых везли из Украины незаконно.
- Птиц пыталась ввезти гражданка Украины, - пояснил исполняющий обязанности начальника Володарского таможенного поста Марат Шамсиев. – Женщина рассказала, что едет с птицами в Москву по просьбе знакомых. Она задекларировала пернатых, но о том, что нужно предоставить товаросопроводительные и ветеринарные документы не знала.
На иностранку завели административное дело. А канареек вернут соседнему государству.
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ИСТОЧНИК KP.RU