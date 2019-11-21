В Брянске задержали пассажирку украинского поезда с 30 канарейками

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-21T11:58:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске во время досмотра поезда таможенники обнаружили 30 канареек. Пернатых везли из Украины незаконно.

- Птиц пыталась ввезти гражданка Украины, - пояснил исполняющий обязанности начальника Володарского таможенного поста Марат Шамсиев. – Женщина рассказала, что едет с птицами в Москву по просьбе знакомых. Она задекларировала пернатых, но о том, что нужно предоставить товаросопроводительные и ветеринарные документы не знала.

На иностранку завели административное дело. А канареек вернут соседнему государству.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU