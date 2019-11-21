В Брянской области ищут пропавшего Павла Пономарева

СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-21T09:23:18+03:00

Мужчина не выходит на связь с 15 ноября

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В Брянской области добровольцы и полицейские ищут пропавшего 35-летнего Павла Пономарева.

Мужчина пропал еще 15 ноября в деревне Тулуковщино в Клинцовском районе, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Брянск» в соцсетях.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза. Есть шрам на левой ноге. На момент пропажи был одет в темную куртку, серую футболку, темно-синие спортивные штаны, обут в черные кроссовки.

Если видели Павла Пономарева или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам. Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU