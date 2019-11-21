22 ноября брянских автомобилистов ждут проверки у детсада в Фокинском районе

СЕГОДНЯ 09:03 2019-11-21T09:03:25+03:00

Патрульные машины Госавтоинспекции будут дежурить на проспекте Московском

Изменить размер текста: A A

В Брянске автомобилистов ждут очередные сплошные проверки на дорогах. В этот раз патрульные машины будут стоять в Фокинском районе города с 7.30 до 8.00, сообщают в городской Госавтоинспекции.

У детсада "Деснянские звездочки" полицейские проверят, не нарушают ли водители, правила перевозки детей.

Напомним, нарушителям грозит штраф а три тысячи рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU