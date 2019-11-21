2019-11-21T09:03:25+03:00
Общество

22 ноября брянских автомобилистов ждут проверки у детсада в Фокинском районе

Патрульные машины Госавтоинспекции будут дежурить на проспекте Московском
Мария Дедкова
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В Брянске автомобилистов ждут очередные сплошные проверки на дорогах. В этот раз патрульные машины будут стоять в Фокинском районе города с 7.30 до 8.00, сообщают в городской Госавтоинспекции.

У детсада "Деснянские звездочки" полицейские проверят, не нарушают ли водители, правила перевозки детей.

Напомним, нарушителям грозит штраф а три тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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