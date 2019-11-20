В Брянской области увеличат пособия родителям и вдовам военнослужащих

СЕГОДНЯ 18:25 2019-11-20T18:25:36+03:00

Сейчас вдовам выплачивают по 25 тысяч рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Со следующего года в Брянской области вырастут ежемесячные пособия родителям и вдовам военнослужащих. Такая статья расходов уже предусмотрена в бюджете региона на следующий год.

На данный момент выплата составляет 25 тысяч рублей. Со следующего года она будет равна среднемесячной зарплате в области.

По данным Брянскстата, в первом полугодии работники на Брянщине получали в среднем 31328,1 рубля. Окончательную цифру за 2019-й год аналитики назовут позже. Тогда и будет известен точный размер выплат. - Областной бюджет является бюджетом социального и инфраструктурного развития, направлен на решение задач, поставленных президентом и определенных губернатором, - подчеркнула заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова. -Работа по формированию бюджета будет продолжена с учетом дополнительного распределения межбюджетных трансфертов на федеральном уровне.

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ИСТОЧНИК KP.RU