В Брянске на 10 дней перекроют движение на улице Металлистов

СЕГОДНЯ 18:08 2019-11-20T18:08:13+03:00

Автомобилистов просят при необходимости искать другие маршруты. Фото: Евгения ГУСЕВА

На двух участках будут ремонтировать коллектор

Изменить размер текста: A A

В Брянске на 10 дней ограничат движение на улице Металлистов. С 20 по 26 ноября закроют участок от улицы 22 Съезда КПСС до переулка Елецкого.

А с 22 по 29 ноября будет перекрыта проезжая часть от улицы Куйбышева до улицы 22 Съезда КПСС.

Ограничения связаны с ремонтом коллектора, пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Автомобилистов просят при необходимости искать другие маршруты.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU