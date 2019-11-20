2019-11-20T18:08:13+03:00
Общество

В Брянске на 10 дней перекроют движение на улице Металлистов

На двух участках будут ремонтировать коллектор
Мария Дедкова
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Автомобилистов просят при необходимости искать другие маршруты.Автомобилистов просят при необходимости искать другие маршруты.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске на 10 дней ограничат движение на улице Металлистов. С 20 по 26 ноября закроют участок от улицы 22 Съезда КПСС до переулка Елецкого.

А с 22 по 29 ноября будет перекрыта проезжая часть от улицы Куйбышева до улицы 22 Съезда КПСС.

Ограничения связаны с ремонтом коллектора, пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Автомобилистов просят при необходимости искать другие маршруты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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