2019-11-20T17:24:32+03:00
Общество

До конца года в Брянске появится 1380 дополнительных мест в детских садах

На очереди в городские детсады - 823 ребенка
Ольга УМАРОВА
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Очередь в детсады ждут в основном семьи Советского района.Очередь в детсады ждут в основном семьи Советского района.Фото: Артем ЛЕНЦ
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До Нового года жителям Брянска обещают 1380 дополнительных дошкольных мест. Из них 675 – для малышей до трех лет, рассказали на совещании в горадминистрации.

По словам начальника регионального управления образования Ивана Потворова, в Брянске работают 106 детских садов. В них занимаются 25 426 дошколят. На очереди в детсады 823 ребенка до трех лет, большинство из них - в Советском районе.

- При этом все дети, достигшие трехлетнего возраста, местами обеспечены, - уточнил Иван Потворов.

До конца года сдадут в эксплуатацию шесть ясельных пристроек на 55 мест каждая, один детсад на 200 мест, 120 из которых рассчитаны на детей раннего возраста. А до конца ноября планируют открыть после капремонта детсад №65 «Андрейка» на 130 мест.

- Несмотря на резкое снижение, сохраняется очередность в Советском районе, - рассказали в горадминистрации. - Чтобы окончательно закрыть проблему, уже начали строить новый детский сад на 270 мест на территории старого аэропорта. Его сдадут в следующем году. Здесь же в 2020 году стартует строительство еще одного детсада на 270 мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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