В Брянске под колесами электрички погиб мужчина

СЕГОДНЯ 15:48 2019-11-20T15:48:44+03:00

46-летний мужчина оказался на путях, в то время как на станцию прибывал поезд пригородный поезд из Унечи. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ЧП произошло на станции в Фокинском районе

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В Брянске электричка насмерть сбила мужчину. ЧП произошло на днях в районе вокзала в Фокинском районе.

О случившемся в транспортную полицию сообщили очевидцы. 46-летний мужчина оказался на путях, в то время как на станцию прибывал поезд пригородный поезд из Унечи.

Сотрудники полиции просят брянцев быть предельно внимательными на станциях и вокзалах, а также соблюдать правила безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU