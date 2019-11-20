В Брянске под колесами электрички погиб мужчина
ЧП произошло на станции в Фокинском районе
46-летний мужчина оказался на путях, в то время как на станцию прибывал поезд пригородный поезд из Унечи.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске электричка насмерть сбила мужчину. ЧП произошло на днях в районе вокзала в Фокинском районе.
О случившемся в транспортную полицию сообщили очевидцы. 46-летний мужчина оказался на путях, в то время как на станцию прибывал поезд пригородный поезд из Унечи.
Сотрудники полиции просят брянцев быть предельно внимательными на станциях и вокзалах, а также соблюдать правила безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU