Клинцовский завод наказали за прием на работу бывшего полицейского

СЕГОДНЯ 15:35 2019-11-20T15:35:50+03:00

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Клинцовский завод уличили в нарушении антикоррупционного законодательства. На предприятии приняли на работу бывшего полицейского, но не сообщили об этом в органы внутренних дел.

- По закону работодатель при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим обязан за 10 дней сообщать о этом последнему нанимателю, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому после проверки инспектора отдела кадров привлекли к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU