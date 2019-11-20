Клинцовский завод наказали за прием на работу бывшего полицейского
Клинцовский завод уличили в нарушении антикоррупционного законодательства. На предприятии приняли на работу бывшего полицейского, но не сообщили об этом в органы внутренних дел.
- По закону работодатель при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим обязан за 10 дней сообщать о этом последнему нанимателю, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому после проверки инспектора отдела кадров привлекли к административной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU