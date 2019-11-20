В Брянске активисты закрасили больше 40 граффити о продаже наркотиков
В Брянске закрасили больше 40 граффити от наркоторговцев. Все рисунки были размещены на стенах жилых домов и других зданий. В городе прошла спецоперация "Сообщи, где торгуют смертью". Участниками акции стали представители регионального отделения всероссийского движений "Юнармия" и "Стоп-наркотик".
- В ходе рейда молодые люди закрасили более 40 надписей с указанием контактов наркоторговцев в социальных сетях и мессенджерах, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Рейды волонтеров в Брянской области проходят постоянно. В одной из социальных сетей создана отдельная группа – "Кибердружина". Поступающая туда информация о фактах размещения подобных надписей передается коммунальным службам для последующего уничтожения.
Брянские полицейские просят всех жителей региона, располагающих информацией о наркоторговле, наркопритонах, а также о фактах размещения незаконной рекламы наркотических средств сообщать об этом в ближайшее подразделение полиции или в УМВД России по Брянской области по телефонам: 8 (4832) 72-22-33 или 02 (с мобильного – 102).
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ИСТОЧНИК KP.RU