2019-11-20T13:23:37+03:00
Общество

11 брянцев стали участниками национального чемпионата "Абилимпикс"

Перед началом турнира ребят напутствовал замгубернатора Владимир Оборотов
Елена РАКОВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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11 ребят из Брянской области стали участниками пятого национального чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс"

Соревнования проходят в Москве, в павильонах ВДНХ, они продлятся до 22 ноября. Ребята состязаются по 70 специальностям, а также участвуют в деловой программе, встречаются с известными людьми. .

- Оценивать мастерство участников будут более 500 экспертов, среди которых представители работодателей, образовательных организаций и общественных организаций инвалидов, - говорят в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Брянских ребят, участвующих в чемпионате приехал поддержать заместитель губернатора Владимир Оборотов. Он пожелал им успехов, уверенности и удачи. Кроме того, Владимир Оборотов принял участие в официальной церемонии открытия чемпионата.

Кстати, на площадках чемпионата работает наш мастер — преподаватель Брянского техникума индустрии сервиса Ирина Аторвина. В качестве национального эксперта она оценивает работы участников чемпионата.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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