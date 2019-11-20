Новый глава Брянска Марина Дбар впервые выслушает просьбы горожан

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-20T11:40:53+03:00

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Новый глава города Брянска Марина Дбар впервые проведет личный прием. Компанию ей составит прокурор города Сергей Котов.

Прием проведут 28 ноября с 14.00 до 16.00 в здании Брянской городской администрации на проспекте Ленина, 35. Записываться на него нужно заранее по телефонам: 8(4832) 74-30-88, 8(4832) 74-30-13 по будням с 8.30 до 17.45

С собой брянцам, пришедшим на прием, нужно принести паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. А также просят принести документы, касающиеся сути обращения, сообщают в пресс-службе горсовета.

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ИСТОЧНИК KP.RU