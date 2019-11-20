2019-11-20T11:30:01+03:00
Происшествия

В Клинцах поймали серийного автомобильного вора

Злоумышленника задержали с поличным
Елена РАКОВА
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На счету подозреваемого шесть автомобильных краж,На счету подозреваемого шесть автомобильных краж,Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Клинцах с поличным задержали серийного автомобильного вора. На молодого человека завели уголовное дело по стать "Кража". Теперь 22-летнему горожанину грозит до пяти лет колонии.

Как полагают полицейские, первую кражу парень совершил из припаркованного на улице автомобиля.

- Злоумышленник взломал дверной замок и похитил из салона магнитолу, домкрат, а также два кейса с инструментами, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.- Затем по аналогичному сценарию обворовали еще четыре автомобиля. Добычей вора становились магнитолы, борткомпьютеры и инструменты.

Полицейские выяснили, что предполагаемый вор ездит на машине серебристого цвета. Вместе с оперативниками Управления уголовного розыска областного УМВД клинцовские полицейские провели спецоперацию. Во время которой стражи порядка с поличным задержали злоумышленника. Он "пошел на дело" и так увлекся работой, что даже не заметил, как его окружили.

При обыске в доме задержанного нашли похищенные вещи. Когда следственные действия закончатся, их вернут владельцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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