В Брянске вручили 75-тысячный сертификат на материнский капитал

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-20T11:00:38+03:00

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Заместитель губернатора Брянской области Николай Щеглов, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Брянской области Татьяна Серяк, начальник УПФР в городском округе Брянск Виктор Тимошин вручили 75-тысячный сертификат на материнский капитал, выдаваемый на Брянщине. Его получила семья Бизюковых из Бежицкого района Брянска.

Супруги Галина и Евгений Бизюковы вместе уже 11 лет. У них двое детей: сын Роман учится в 4 классе, а дочери Виктории, появление на свет которой и дало семье право на материнский сертификат, всего два месяца.

Государственный сертификат на материнский капитал вручил заместитель губернатора Брянской области Николай Щеглов. Он рассказал о реализации на Брянщине государственной программы по поддержке семей с детьми, об основных направлениях использования материнского семейного капитала, а также о главных мероприятиях, которые пройдут на Брянщине накануне Дня матери.

Николай Михайлович вручил цветы, подарки, пожелал семье счастья и дальнейшего пополнения.Чтобы воспользоваться не только федеральным, но и региональным материнским капиталом, который вручают на третьего ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU