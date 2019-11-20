2019-11-20T10:03:51+03:00
Общество

В Дятьковском районе служебная собака помогла найти похищенный мопед

Овчарка Вита привела полицейских в логово преступника
Ольга УМАРОВА
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Фото: Овчарка Вита помогла задержать преступника по горячим следам.Фото: Овчарка Вита помогла задержать преступника по горячим следам.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Дятьковском районе служебная собака выследила похитителя мопеда. О краже в полицию сообщил житель села Слободище. Кто-то сорвал замок на двери его сарая и украл транспорт.

Вместе с оперативниками на месте работал младший инспектор-кинолог сержант полиции Андрей Синичников со своей служебной собакой.

- Немецкая овчарка Вита уверенно взяла след и вывела полицейских прямо к хозпостройкам, где злоумышленник спрятал украденный мопед, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По статье «Кража» задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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