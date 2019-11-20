В Дятьковском районе служебная собака помогла найти похищенный мопед

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-20T10:03:51+03:00

Фото: Овчарка Вита помогла задержать преступника по горячим следам. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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В Дятьковском районе служебная собака выследила похитителя мопеда. О краже в полицию сообщил житель села Слободище. Кто-то сорвал замок на двери его сарая и украл транспорт.

Вместе с оперативниками на месте работал младший инспектор-кинолог сержант полиции Андрей Синичников со своей служебной собакой.

- Немецкая овчарка Вита уверенно взяла след и вывела полицейских прямо к хозпостройкам, где злоумышленник спрятал украденный мопед, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По статье «Кража» задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU