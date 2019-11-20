В Дятьковском районе служебная собака помогла найти похищенный мопед
В Дятьковском районе служебная собака выследила похитителя мопеда. О краже в полицию сообщил житель села Слободище. Кто-то сорвал замок на двери его сарая и украл транспорт.
Вместе с оперативниками на месте работал младший инспектор-кинолог сержант полиции Андрей Синичников со своей служебной собакой.
- Немецкая овчарка Вита уверенно взяла след и вывела полицейских прямо к хозпостройкам, где злоумышленник спрятал украденный мопед, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
По статье «Кража» задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU