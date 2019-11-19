В Бежицком районе Брянска из-за ремонта выключат свет на шести улицах

СЕГОДНЯ 18:37 2019-11-19T18:43:47+03:00

Фонари не будут гореть 20, 21 и 22 ноября

Изменить размер текста: A A

В Бежицком районе Брянска без света останутся шесть улиц. Связано это с капремонтом линий уличного освещения, сообщает горадминистрация.

Электричество отключат на улицах Сиреневая, Цветочная, Полевая, Садовая, Каштановая и на Сахарова ( на участке от дома №69 до дома №101).

- Подача электроэнергии прекратится 20, 21 и 22 ноября с 10.00 до 16.30, - уточнили в пресс-службе мэрии. – Брянская городская администрация приносит извинения жителям за причиненные временные неудобства и просит с пониманием отнестись к проводимым работам.

Всего в 2019 году на содержание, капремонт и строительство линий наружного освещения в Брянске потратили около 120 миллионов рублей. Работы планируют продолжить и в следующем году.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU