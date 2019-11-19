28-летнего брянца задержали с наркотиками у ворот колонии
В брасовскую колонию попытались перебросить запрещенную посылку. Сверток, отправленный через забор, принадлежал уже судимому 28-летнему жителю Брянска. Его сразу же задержали сотрудники исправительного учреждения.
Экспертиза показала, что в посылке находилось несколько десятков разовых доз каннабиса и методона. За незаконную пересылку запрещенных веществ горожанину грозит на срок до 15 лет. До суда брянец будет находиться в СИЗО, пояснили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU