В Брянске ищут нового хозяина для «дворца» за 40 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:09 2019-11-19T10:14:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске продают особняк у автовокзала. Объявление появилось на одном из специализированных сайтов. За «дворец» хозяин просит около 40 миллионов рублей.

В доме есть несколько спален, гостиная с камином, встроенный гараж и баня с бассейном. Площадь элитного жилья - 325 квадратных метров. Все комнаты укомплектованы мебелью, техникой и полностью готовы к заселению.

На данный момент особняк оказался одним из самых дорогих предложений на рынке недвижимости в городе.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU