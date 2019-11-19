2019-11-19T10:14:58+03:00
Общество

В Брянске ищут нового хозяина для «дворца» за 40 миллионов рублей

Площадь жилья премиум-класса - 325 квадратных метра
Мария Дедкова
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Фото: avito.ruФото: avito.ru
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В Брянске продают особняк у автовокзала. Объявление появилось на одном из специализированных сайтов. За «дворец» хозяин просит около 40 миллионов рублей.

В доме есть несколько спален, гостиная с камином, встроенный гараж и баня с бассейном. Площадь элитного жилья - 325 квадратных метров. Все комнаты укомплектованы мебелью, техникой и полностью готовы к заселению.

На данный момент особняк оказался одним из самых дорогих предложений на рынке недвижимости в городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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