В Брянске ищут нового хозяина для «дворца» за 40 миллионов рублей
Площадь жилья премиум-класса - 325 квадратных метра
Фото: avito.ru
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В Брянске продают особняк у автовокзала. Объявление появилось на одном из специализированных сайтов. За «дворец» хозяин просит около 40 миллионов рублей.
В доме есть несколько спален, гостиная с камином, встроенный гараж и баня с бассейном. Площадь элитного жилья - 325 квадратных метров. Все комнаты укомплектованы мебелью, техникой и полностью готовы к заселению.
На данный момент особняк оказался одним из самых дорогих предложений на рынке недвижимости в городе.
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ИСТОЧНИК KP.RU