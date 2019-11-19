В Брянске будут судить банду наркоторговцев

СЕГОДНЯ 09:17 2019-11-19T09:17:25+03:00

Ее участникам грозит до 20 лет колонии

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В Брянске за наркоторговлю будут судить пять человек.

По версии следствия, горожане с августа 2018-го по январь этого года продавали запрещенные вещества в Бежицком районе. Но банду раскрыли. Из незаконного оборота тогда изъяли героин, ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин.

Материалы уголовного дела направили в Бежицкий районный суд, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Брянцам теперь грозит до 20 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU