В лесу в Брянском районе нашли три свалки
Горы мусора потребовали убрать
Правоохранители через суд потребовали от лесников убрать свалки.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Изменить размер текста:
В лесу под Брянском потребовали убрать три свалки. Горы мусора обнаружили во время проверки природоохранной прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.
Оказалось, в Стяжновском участковом лесничества разбросали ветки, пакеты и бумаги.
Правоохранители через суд потребовали от лесников убрать свалки.
Суд исковые требования прокурора удовлетворил.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU