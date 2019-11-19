В лесу в Брянском районе нашли три свалки

СЕГОДНЯ 09:00 2019-11-19T09:12:00+03:00

Правоохранители через суд потребовали от лесников убрать свалки. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

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В лесу под Брянском потребовали убрать три свалки. Горы мусора обнаружили во время проверки природоохранной прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Оказалось, в Стяжновском участковом лесничества разбросали ветки, пакеты и бумаги.

Правоохранители через суд потребовали от лесников убрать свалки.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил.

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ИСТОЧНИК KP.RU