В Суземке на четыре дня закроют переезд
Водителей просят искать другие пути
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С 10.00 25 ноября до 17.00 28 ноября закроют переезд в Суземке. Автомобилисты не смогут проехать из-за ремонта. На переезде вскроют настил, сообщили в областной Госавтоинспекции.
Объехать ремонтируемый участок можно будет через железнодорожный переезд 487-й километр.
Сотрудники ГИБДД рекомендуют заранее планировать свой маршрут и использовать другие пути.
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ИСТОЧНИК KP.RU