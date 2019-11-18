2019-11-18T18:22:15+03:00
Общество

В Суземке на четыре дня закроют переезд

Водителей просят искать другие пути
Мария Дедкова
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С 10.00 25 ноября до 17.00 28 ноября закроют переезд в Суземке. Автомобилисты не смогут проехать из-за ремонта. На переезде вскроют настил, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Объехать ремонтируемый участок можно будет через железнодорожный переезд 487-й километр.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют заранее планировать свой маршрут и использовать другие пути.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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