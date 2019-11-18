О работе городского архива

18 Нояб. 17:58 2019-11-18T17:58:26+03:00

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На заседании комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ в числе вопросов депутаты обсудили информацию о работе МБУ «Архив города Брянска». Как рассказал и.о. директора муниципального бюджетного учреждения Сергей Захаркин, в 2019 году было обновлено оборудование, что позволило полностью разместить фонды в соответствии с предъявляемыми требованиями, сделан косметический ремонт помещений, установлен узел учёта тепла. Создание и запуск в работу электронного каталога дало возможность наладить более оперативную работу с посетителями. Депутаты поддержали инициативы руководства архива.

В этом году в городской архив поступили 4 856 запросов. Сотрудники подготовили на них 9 077 ответов. В электронном каталоге отражены все документы с указанием места хранения каждого. Учреждение также оказывает платные услуги предприятиям, организациям и жителям. Таким образом, архиву удалось получить в этом году более 200 тысяч рублей. Большая часть этих средств была направлена на покупку строительных материалов для косметического ремонта помещений. Так удалось обновить 4 рабочих кабинета, вестибюль первого этажа.

За счет средств бюджета в январе 2019 года установлен узел учета тепловой энергии. Это позволило улучшить качество отопления в здании и сэкономить экономию более 80 тысяч рублей.

Подготовлена и прошла экспертную оценку смета на проведение капитального ремонта помещений архивохранилищ на 750 тысяч рублей. Документы по проведению капитального ремонта выставлены на электронный аукцион, который состоится 11 октября 2019 года.

- Есть заметная положительная динамика в финансовом и техническом состоянии городского архива. Учреждение имеет большое значение для нашего города. Со своей стороны депутаты всегда готовы поддержать инициативы по улучшению качества работы и обслуживания жителей, - сказал председатель комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ Сергей Сенин.

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ИСТОЧНИК KP.RU