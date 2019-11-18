Брянский телеканал выйдет в эфир на федеральном уровне

18 Нояб. 16:25 2019-11-18T16:25:54+03:00

Об этом шла речь на совещании при вице-губернаторе

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18 ноября вице-губернатор Брянской области Александр Резунов провел совещание с заместителями губернатора. Директор департамента внутренней политики Брянской области Татьяна Кулешова рассказала об организации трансляции региональных врезок телеканала «Брянская губерния» в эфире телеканала первого мультиплекса цифрового телевидения «ОТР».

Врезки регионального телеканала на «ОТР» будут выходить в прямом эфире на русском языке и без возможности транслировать коммерческую рекламу. Телезрители смогут смотреть новостные и информационно-аналитические программы об общественной, культурной и политической жизни региона три часа утром (с 6.00 до 9.00) и два часа вечером (с 17.00 до 19.00).

На финансирование запуска вещания ОТР с региональными врезками из резервного фонда правительства в 2019 году выделено 776 миллионов рублей. Эти средства помогут минимизировать расходы телекомпаний-партнеров в субъектах страны.

В свою очередь, телеканал «Брянская губерния» полностью готов к осуществлению трансляции своих врезок в эфире телеканала «ОТР». Для этого закуплено необходимое оборудование и совместно с Брянским ОРТПЦ произведена его настройка.

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ИСТОЧНИК KP.RU