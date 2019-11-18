2019-11-18T16:10:01+03:00
Общество

В Бежицком районе Брянска капитально отремонтировали улицу Первомайскую

Дорогу привели в порядок на участке от улицы Ново-Советской до Почтовой
Елена РАКОВА
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Улицу Первомайскую ремонтировали в рамках нацпроекта.Улицу Первомайскую ремонтировали в рамках нацпроекта.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Бежицком районе Брянска закончился ремонт улицы Первомайской. Дорогу привели в порядок на участке в 500 метров от улицы Ново-Советской до улицы Почтовой.

На дороге уложили новый асфальт и сделали парковку, заменили плиты перекрытия канализационных колодцев, заново сделали тротуар и смонтировали новое освещение.

- На дорогу уже нанесли новую разметку, сделали искусственные неровности, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Все работы обошлись в 7,8 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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