В Бежицком районе Брянска капитально отремонтировали улицу Первомайскую
В Бежицком районе Брянска закончился ремонт улицы Первомайской. Дорогу привели в порядок на участке в 500 метров от улицы Ново-Советской до улицы Почтовой.
На дороге уложили новый асфальт и сделали парковку, заменили плиты перекрытия канализационных колодцев, заново сделали тротуар и смонтировали новое освещение.
- На дорогу уже нанесли новую разметку, сделали искусственные неровности, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Все работы обошлись в 7,8 миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU