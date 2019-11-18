Брянская школа №64 отметила 30-летний юбилей

18 Нояб. 15:53 2019-11-18T15:53:31+03:00

Впервые учебное заведение распахнуло свои двери в 1989 году

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30-летний юбилей отметила школа №64, которая находится в Володарском районе Брянска. В честь праздника в учебном заведении устроили концерт, на который пришли выпускники, учителя-ветераны. За многолетний добросовестный труд учителям вручили Почетные грамоты, благодарности и памятные медали.

Как говорят в брянском горсовете, в школе учатся 1270 ребят, работают 66 учителей в основном 1 и высшей категории.

- За 30 лет ваша школа дала путевку в жизнь сотням юношей и девушек, - поздравил коллектив и учеников заместитель председателя комитета по образованию Юрий Клюев. - В разных краях нашей Родины живут и работают выпускники брянской школы №64. Среди них представители самых разных профессий. В жизни образовательного учреждения юбилей - это рубеж, открывающий новые вершины и новые горизонты. Верю, что у вашей школы впереди большое будущее, заложенное традициями прошлых лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU