Брянец обокрал зоомагазин в Володарском районе

18 Нояб. 15:24 2019-11-18T15:24:04+03:00

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Брянец попался на краже дневной выручки из зоомагазина в Володарском районе. В ночь на 17 ноября злоумышленник разбил стекло на входной двери и пробрался в торговый зал.

Сигнализации и видеокамер в магазине не было. Поэтому воришка без спешки вытащил из кассы всю выручку - 13,5 тысячи рублей.

Через несколько часов оперативники вышли на след предполагаемого вора. им оказался 39-летний уже судимый знакомый одной из продавщиц магазина.

- Вечером того же дня подозреваемый сам пришел в полицию, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Мужчина рассказал, как узнал от родственников, что стражи порядка установили его причастность к совершенному преступлению, и решил не усугублять ситуацию. Похищенные деньги, по его словам, он успел потратить.

На горожанина завели уголовное дело по статье: "Кража". За это преступление ему грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU