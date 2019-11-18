2019-11-18T13:20:29+03:00
Общество

Брянский суд отказал в досрочном освобождении мошеннику из Москвы

Директор фирмы похитил 350 миллионов рублей
Мария Дедкова
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89 человек остались без денег и крыши над головой.89 человек остались без денег и крыши над головой.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Брянский суд отказался выпускать по УДО директора фирмы из Москвы, осужденного за мошенничество.

39-летний мужчина получил восемь лет колонии за крупную строительную аферу. Злоумышленник не был застройщиком. Но мошенник незаконно собрал с людей деньги якобы на строительство многоквартирного дома. 89 человек остались без денег и крыши над головой. Как выяснили в столичном суде, преступник похитил 350 миллионов рублей.

- Осужденный не принял мер, чтобы погасить вред от собственного преступления, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Потому суд отказал в ходатайстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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