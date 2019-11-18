В Брянске задержали мужчину прыгавшего по машинам голышом

СЕГОДНЯ 12:19 2019-11-18T12:19:19+03:00

На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества», которая предусматривает до двух лет колонии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Брянске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в повреждении двух автомобилей.

Ночью жителей улицы Новозыбковской разбудил странный шум. Оказалось, по припаркованным во дворе машинам нагишом прыгал незнакомец.

Крики людей спугнули злоумышленника, он убежал. Но вскоре его остановили сотрудники патрульно-постовой службы.

Дебоширом оказался 38-летний житель Навлинского района. Он был под наркотиками.

- Задержанный находился под подпиской о невыезде в ожидании суда за совершенные им кражи, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Мотивы неадекватного поведения он так и не смог пояснить. Ущерб автомобилям превысил 25 тысяч рублей.

Подозреваемого арестовали. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества», которая предусматривает до двух лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU