2019-11-18T10:31:18+03:00
Происшествия

В Клинцах пожарные спасли жильца из горящего дома

Причина возгорания устанавливается
Ольга УМАРОВА
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Дом загорелся ночью.Дом загорелся ночью.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Клинцах во время пожара спасли человека. ЧП произошло около двух ночи в понедельник, 18 ноября, на улице Дзержинского, сообщает областное МЧС.

На место выехали две пожарные автоцистерны. Спасатели обнаружили, что загорелась крыша частного жилого дома.

- На тушение работало два ручных пожарных ствола, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 2.09 спасатели полностью справились с огнем.

Из пожара спасли одного человека. Причину ЧП установят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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