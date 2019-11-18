В Клинцах пожарные спасли жильца из горящего дома

СЕГОДНЯ 09:35 2019-11-18T10:31:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Клинцах во время пожара спасли человека. ЧП произошло около двух ночи в понедельник, 18 ноября, на улице Дзержинского, сообщает областное МЧС.

На место выехали две пожарные автоцистерны. Спасатели обнаружили, что загорелась крыша частного жилого дома.

- На тушение работало два ручных пожарных ствола, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 2.09 спасатели полностью справились с огнем.

Из пожара спасли одного человека. Причину ЧП установят эксперты.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU