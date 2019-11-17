В понедельник ночью на Брянщине будут заморозки
Днем температура прогреется до пяти градусов
До зимы остаются считанные дни.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Зима близко – об этом говорят регулярные утренние и ночные заморозки. В понедельник, 18 ноября, брянцев ждет облачная погода, без существенных осадков. Ночью возможен туман, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
Температура воздуха днем составит от нуля до плюс пяти градусов. Ночью будут заморозки до минус двух.
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ИСТОЧНИК KP.RU