В Брянске водитель иномарки на «зебре» сбил 35-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 17:53 2019-11-17T17:55:03+03:00

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В Брянске легковушка сбила женщину-пешехода. ДТП произошло в субботу, 16 ноября, около четырех дня по улице Советской.

По предварительной информации областной ГИБДД, 33-летний водитель Opel ASTRA ехал по улице Фокина с левым поворотом на Советскую. Пострадавшая 35-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- У женщины – ушиб ноги, - говорят в ГИБДД. – Врачи выписали ей лечение и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU