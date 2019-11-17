В Брянске водитель иномарки на «зебре» сбил 35-летнюю женщину
Пострадавшая ушибла ногу
Подробности ДТП выяснят полицейские.Фото: Сергей ГАПОН
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В Брянске легковушка сбила женщину-пешехода. ДТП произошло в субботу, 16 ноября, около четырех дня по улице Советской.
По предварительной информации областной ГИБДД, 33-летний водитель Opel ASTRA ехал по улице Фокина с левым поворотом на Советскую. Пострадавшая 35-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
- У женщины – ушиб ноги, - говорят в ГИБДД. – Врачи выписали ей лечение и отпустили домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU