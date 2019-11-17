Подробности массового ДТП на Почтовой: пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 16:38 2019-11-17T16:52:43+03:00

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Стали известны подробности ДТП на улице Почтовой в Бежице. Напомним, автоавария произошла около пяти вечера в субботу, 16 ноября.

Как рассказали в областной Госавтоинспекции, ДТП произошло около дома №88. По предварительной информации, 26-летний водитель Mercedes Е200 ехал со стороны улицы 50-й Армии в сторону улицы Ново-Советской. Автомобилист выехал на встречную полосу, где столкнулся «Газелью» (маршрутка №76) под управлением 45-летнего водителя. Машина ехала от улицы Ново-Советской в направлении улицы 50-й Армии.

От удара маршрутка перевернулась.

Пострадали пять человек, все – пассажиры «Газели». У 67-летнего пассажира диагностировали ушиб лба, у 63-летнего мужчины - растяжение связок ноги, у 68-летней женщины - ушиб колена и плеча, у 31-летней женщины - растяжение связок колена, у 40-летнего пассажира – ушиб колена.

- Всех пострадавших отправили на домашнее лечение, госпитализации не потребовалось, рассказали в ГИБДД. - Медосвидетельствование показало, что оба водителя были трезвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU