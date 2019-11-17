В Советском районе Брянска раскопали авиабомбу времен войны

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-17T10:49:18+03:00

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В Брянске нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасный раритет обнаружили в субботу, 16 ноября, во время земляных работ в Советском районе.

На место выехала группа Брянского пожарно-спасательного центра.

- В17.25 авиабомбу изъяли и обезвредили, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU