В Советском районе Брянска раскопали авиабомбу времен войны
Опасную находку изъяли и обезвредили
Фото: ГУ МЧС Росссии по Брянской области.
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В Брянске нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасный раритет обнаружили в субботу, 16 ноября, во время земляных работ в Советском районе.
На место выехала группа Брянского пожарно-спасательного центра.
- В17.25 авиабомбу изъяли и обезвредили, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU