2019-11-17T10:49:18+03:00
Общество

В Советском районе Брянска раскопали авиабомбу времен войны

Опасную находку изъяли и обезвредили
Ольга УМАРОВА
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Фото: ГУ МЧС Росссии по Брянской области.Фото: ГУ МЧС Росссии по Брянской области.
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В Брянске нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасный раритет обнаружили в субботу, 16 ноября, во время земляных работ в Советском районе.

На место выехала группа Брянского пожарно-спасательного центра.

- В17.25 авиабомбу изъяли и обезвредили, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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