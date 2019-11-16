В Брянске в массовом ДТП с маршруткой №76 пострадали несколько человек

16 Нояб. 22:24 2019-11-17T16:17:26+03:00

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В Бежицком районе Брянска на улице Почтовой столкнулись две легковушки и маршрутка. Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного МЧС около пяти вечера в субботу, 16 ноября.

К месту ЧП выехали спасатели, сотрудники скорой и ГИБДД. По словам очевидцев, водитель «Датсун» врезался в столб, а «Мерседес», пытаясь избежать падения электроопоры, выехал на «встречку», где столкнулся с маршруткой №76. Столб повис на проводах.

- В ДТП есть пострадавшие, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Точное количество раненых и их состояние уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU