В брянском поселке Чайковичи легковушка протаранила остановку
В Бежицком районе Брянске легковушка влетела в остановку. ДТП произошло в субботу днем, 16 ноября в поселке Чайковичи. О случившемся сообщили пользователи соцсетей.
Очевидцы рассказали, что от удара остановку общественного транспорта «Горка» полностью разворотило, от скамеек остались лишь щепки. «Колесо заклинило», - пишет автор поста.
О пострадавших ничего неизвестно, но в момент аварии на остановке никого не было, говорят свидетели ДТП. Официальной информации о ДТП от ГИБДД пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU