В брянском поселке Чайковичи легковушка протаранила остановку

СЕГОДНЯ 17:57 2019-11-16T18:29:00+03:00

О пострадавших ничего неизвестно

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В Бежицком районе Брянске легковушка влетела в остановку. ДТП произошло в субботу днем, 16 ноября в поселке Чайковичи. О случившемся сообщили пользователи соцсетей.

Очевидцы рассказали, что от удара остановку общественного транспорта «Горка» полностью разворотило, от скамеек остались лишь щепки. «Колесо заклинило», - пишет автор поста.

О пострадавших ничего неизвестно, но в момент аварии на остановке никого не было, говорят свидетели ДТП. Официальной информации о ДТП от ГИБДД пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU