2019-11-16T11:42:01+03:00
Происшествия

В Брянске мотоциклист сбил 9-летнего школьника

Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте
Ольга УМАРОВА
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Пострадавшего ребенка класть в больницу не стали.Пострадавшего ребенка класть в больницу не стали.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянске под колеса мотоцикла угодил девятилетний ребенок. По предварительным данным, авария произошла в пятницу, 15 ноября, около 11.30 на ул. Карла Либкнехта.

Как сообщили в областной ГИБДД, 29-летний водитель мотоцикла Kawasaki ехал со стороны улицы Почтовой в сторону улицы Ульянова. Пострадавший перебегал проезжую часть в неположенном месте.

После ДТП врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму.

- Ему выписали лечение и отпустили домой, - уточнили в Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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