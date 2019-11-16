В Брянске мотоциклист сбил 9-летнего школьника

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-16T11:42:01+03:00

Пострадавшего ребенка класть в больницу не стали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Брянске под колеса мотоцикла угодил девятилетний ребенок. По предварительным данным, авария произошла в пятницу, 15 ноября, около 11.30 на ул. Карла Либкнехта.

Как сообщили в областной ГИБДД, 29-летний водитель мотоцикла Kawasaki ехал со стороны улицы Почтовой в сторону улицы Ульянова. Пострадавший перебегал проезжую часть в неположенном месте.

После ДТП врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму.

- Ему выписали лечение и отпустили домой, - уточнили в Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU