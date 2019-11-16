В Брянске мотоциклист сбил 9-летнего школьника
В Брянске под колеса мотоцикла угодил девятилетний ребенок. По предварительным данным, авария произошла в пятницу, 15 ноября, около 11.30 на ул. Карла Либкнехта.
Как сообщили в областной ГИБДД, 29-летний водитель мотоцикла Kawasaki ехал со стороны улицы Почтовой в сторону улицы Ульянова. Пострадавший перебегал проезжую часть в неположенном месте.
После ДТП врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму.
- Ему выписали лечение и отпустили домой, - уточнили в Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU