2019-11-16T11:27:14+03:00
Происшествия

Под Комаричами иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево

Водитель отказался от проверки на трезвость
Ольга УМАРОВА
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По факту ДТП полицейские проведут проверку.По факту ДТП полицейские проведут проверку.Фото: Сергей ГАПОН
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В ДТП на брянской трассе пострадали два человека. Авария произошла около восьми утра в пятницу, 15 ноября, на участке «Украина-Комаричи» в Комаричском районе.

По предварительной информации областной Госавтоинспекции, за рулем автомобиля Форд Фокус находился 29-летний водитель. Он двигался в сторону дороги М3 «Украина», не справился с управлением, съехал в кювет и протаранил дерево.

Водителя госпитализировали с переломом таза (предварительно) и незначительными ушибами. Пострадал и его 34-летний пассажир. С диагнозом «перелом грудкой клетки (предварительно) мужчину отпустили на домашнее лечение.

- От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, - говорят в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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