2019-11-16T10:23:54+03:00
Общество

В Брянске грузовик протаранил электроопору

Официальной информации о ДТП пока не поступало
Ольга УМАРОВА
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Фото: vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск".Фото: vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск".
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В Фокинском районе Брянска самосвал врезался в электроопору. Сообщение об этом появилось в соцестях.

По словам очевидцев, авария произошла рано утром 16 ноября в районе «Лития». Судя по фото, в электроопору врезался КамАЗ. Силльно повреждена кабина автомобиля.

О пострадавших пока ничего неизвестно. Официальных сведений от официальных источников не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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