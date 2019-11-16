В Брянске грузовик протаранил электроопору

СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-16T10:23:54+03:00

Официальной информации о ДТП пока не поступало

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В Фокинском районе Брянска самосвал врезался в электроопору. Сообщение об этом появилось в соцестях.

По словам очевидцев, авария произошла рано утром 16 ноября в районе «Лития». Судя по фото, в электроопору врезался КамАЗ. Силльно повреждена кабина автомобиля.

О пострадавших пока ничего неизвестно. Официальных сведений от официальных источников не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU