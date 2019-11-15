В Брянске продолжают расширять Городищенскую горку

15 Нояб. 18:36 2019-11-15T18:36:18+03:00

Дорога на этом участке станет шестиполосной

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В Брянске продолжают расширять улицу Объездную. Работы идут в районе перекрестка на Городищенской горке. В итоге дорога увеличится с трех до шести полос.

Подрядчики уже сняли 330 метров грунта для увеличения дороги. Теперь этот участок засыпают щебнем.

- Помимо укладки нового асфальта на перекрестке установят новые светодиодные фонари, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Также там появятся новые остановка и светофор. Все работы обойдутся в 28 миллионов рублей.

Напомним, в прошлом году проезжую часть на участке дороги от Городищенского поворота в сторону Первомайского моста протяженностью в 700 метров перестроили из трех- в шестиполосную.

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ИСТОЧНИК KP.RU