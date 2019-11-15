2019-11-15T18:19:28+03:00
Общество

В квартире жителя Брянска нашли склад оружия времен войны

Мужчина едва не устроил пожар в многоэтажке [фото]
Елена РАКОВА
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Старое оружие было разложено по всем комнатам.Старое оружие было разложено по всем комнатам.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В квартире жителя Фокинского района Брянска обнаружили целый арсенал оружия времен Великой Отечественной войны. К "коллекционеру" полицейские пришли после того, как горожанин едва не устроил пожар в доме вечером 2 ноября.

- Жильцы многоэтажки по проспекту Московскому обнаружили задымление на лестничной площадке, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Дым шел из под двери ближайшей квартиры. Люди попытались достучаться до хозяина, но им никто не открыл. Тогда обеспокоенные жильцы вызвали скорую помощь, пожарных и полицию.

Представителям экстренных служб 58-летний хозяин квартиры все же открыл дверь. Оказалось мужчина был пьян и попросту не заметил дыма из сломавшейся газовой колонки.

Пока помещение проветривали, полицейские прошлись по комнатам, они были набиты оружием и боеприпасами времен войны. У стен и на мебели были разложены пистолеты, автомат, две винтовки, ножи, сабли, разнокалиберные патроны, порох, штыки и тому подобные предметы. Их все забрали приехавшие оперативники.

Полицейским горожанин рассказал, что все оружие случайно нашел в лесу и решил забрать «для коллекции».

- Это крайне сомнительно, - считают полицейские. - Потому что в квартире кроме оружия нашли металлоискатели. А за плечами брянца - судимость за незаконное хранение оружия.

Теперь мужчине грозит новый срок - до четырех лет колонии.

Полицейские изъяли опасную "коллекцию". Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Полицейские изъяли опасную "коллекцию".Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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