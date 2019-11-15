В Унече могут построить новую школу

15 Нояб. 17:33 2019-11-15T17:33:27+03:00

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15 ноября в Унече побывал заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов. Целью визита было посещение объектов социальной сферы.

Заместитель губернатора осмотрел неэксплуатируемое здание бывшей узловой больницы, которое в районе предполагают передать Министерству обороны для размещения в нем воинской части. Это решение было одобрено.

Владимир Оборотов поинтересовался состоянием ФАПов в Унечском районе и поручил главному врачу Светлане Кудиновой в ближайшие дни письменно проинформировать его, какие сельские медицинские учреждения требуют капитального ремонта, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

Вторым объектом для посещения стала Унечская средняя школы № 5. Хотя внешне школа выглядит ухоженной, состояние здания вызывает беспокойство у руководителей района и школы. Владимир Оборотов предложил обсудить вопрос не о капитальном ремонте стремительно стареющего здания, а о строительстве новой современной школы. Поскольку дело это не ближайшего года, заместитель губернатора согласился с тем, что в будущем году нужно провести ремонт спортивного зала, замену окон, системы отопления и переоборудовать пищеблок.

Побывали руководители области и района и детском саду «Звездочка», где не так давно при содействии области была заменена кровля. Заместитель губернатора осмотрел помещения садика, побеседовал с воспитателями и отметил позитивные изменения в системе работы коллектива. Он поддержал просьбу о необходимости ремонта фасада здания.

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ИСТОЧНИК KP.RU