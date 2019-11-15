2019-11-15T17:21:01+03:00
Спорт

В Брянске состоялись соревнования, посвященные всероссийскому дню самбо

Перед началом турнира объявили о присвоении почетного звание самбистке Елене Зайкиной
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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15 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск» состоялась церемония открытия всероссийского дня самбо. В соревнованиях приняли участие юноши 2005-2006 годов рождения. Спортсмены боролись за победу в десяти весовых категориях.

- Уважаемые друзья, участники, гости, болельщики, спортсмены, судьи! - обратился к участникам турнира заместитель губернатора Юрий Мокренко. - От имени губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза я рад приветствовать вас в торжественном открытии всероссийского дня самбо в Брянской области, посвященной 81-й годовщине основания самбо в России. Самбо - это наш национальный и любимый вид спорта, это наша философия и она формирует характер и силу воли, и обеспечивает самые лучшие качества у спортсменов. На территории Брянской области самбо - это самый популярный вид спорта. Убежден, что и в дальнейшем наставники и спортсмены будут способствовать укреплению и развитию самбо на территории Брянской области и здоровому образу жизни молодёжи. Я хочу всем пожелать спортивных успехов и честной борьбы! Пусть победит сегодня сильнейший! С праздником вас!

Министерство спорта Российской Федерации присвоило спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» по самбо спортсменке Брянской областной федерации самбо Елене Зайкиной. Удостоверение и знак вручил заместитель губернатора Брянской области Юрий Мокренко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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