В Брянске состоялись соревнования, посвященные всероссийскому дню самбо
15 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск» состоялась церемония открытия всероссийского дня самбо. В соревнованиях приняли участие юноши 2005-2006 годов рождения. Спортсмены боролись за победу в десяти весовых категориях.
- Уважаемые друзья, участники, гости, болельщики, спортсмены, судьи! - обратился к участникам турнира заместитель губернатора Юрий Мокренко. - От имени губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза я рад приветствовать вас в торжественном открытии всероссийского дня самбо в Брянской области, посвященной 81-й годовщине основания самбо в России. Самбо - это наш национальный и любимый вид спорта, это наша философия и она формирует характер и силу воли, и обеспечивает самые лучшие качества у спортсменов. На территории Брянской области самбо - это самый популярный вид спорта. Убежден, что и в дальнейшем наставники и спортсмены будут способствовать укреплению и развитию самбо на территории Брянской области и здоровому образу жизни молодёжи. Я хочу всем пожелать спортивных успехов и честной борьбы! Пусть победит сегодня сильнейший! С праздником вас!
Министерство спорта Российской Федерации присвоило спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» по самбо спортсменке Брянской областной федерации самбо Елене Зайкиной. Удостоверение и знак вручил заместитель губернатора Брянской области Юрий Мокренко.
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ИСТОЧНИК KP.RU