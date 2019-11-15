В школе на старом аэропорту в Брянске оборудуют водопровод и отопление

15 Нояб. 16:57 2019-11-15T16:57:05+03:00

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В Брянске продолжается строительство школы на старом аэропорту. Здание состоит из четырех секций. На трех заканчивают делать крышу, а на четвертой кровлю сделают до конца ноября.

Также строители начали оборудовать водопровод, отопление и систему вентиляции. В это же время рабочие устанавливают окна.

Напомним, строительство должны завершить в следующем году. В школу смогут ходить 1225 мальчишек и девчонок. Помимо учебных классов здесь будут два спортивных зала, бассейн, зал хореографии и четыре спецмастерские. На территории расположатся поле для мини-футбола, площадка для игр в волейбол и футбол.

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ИСТОЧНИК KP.RU