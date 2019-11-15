Брянская самбистка Елена Зайкина стала мастером спорта международного класса
Брянская спортсменка Елена Зайка стала мастером спорта международного класса. Удостоверение спортсменке вручили в торжественной обстановке на открытии турнира, посвященного Всероссийскому Дню самбо. Об этом рассказали в пресс-службе брянского горсовета.
Напомним, почетное звание самбистке присвоили еще в марте. Соответствующий приказ подписал министр спорта России Павел Колобков.
Елена Зайкина студентка Брянского государственного училища олимпийского резерва. Она тренируется в спортивной школе «Торпедо» под руководством Андрея Терешка. Спортсменка побеждала на первенстве России по самбо. И трижды становилась чемпионкой на первенстве мира.
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ИСТОЧНИК KP.RU