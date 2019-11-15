В Брянске рассказали о первом в городе кинотеатре

15 Нояб. 12:16 2019-11-15T12:16:52+03:00

Комаревская гора, а ныне улица Фокина, - до сих пор одна из центральных в городе.

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В Брянске вспомнили о первом кинотеатре "Сатурн", который открыли в городе ровно 110 лет назад в ноябре 1909 года. Его здание находилось на нынешней улице Фокина. К сожалению, до наших дней оно не сохранилось. Известно, что в теплое время года киноаппаратуру от туда выносили в городские сады, чтобы фильмы смогли посмотреть больше зрителей.

Цены на сеансы были довольно демократичными - от 10 копеек, сообщает ГТРК "Брянск". Поэтому в зале всегда бывало многолюдно. Во время одного из сеансов зрителям показалось, что начался пожар. Все устремились к выходу и образовалась давка. Заметку об этом происшествии даже напечатали в "Орловском вестнике" за 1911 год.

Уже к 1915 году в Брянске работали пять кинотеатров. Также открылись залы в Дятькове, Трубчевске. До наших дней в городе сохранилось лишь одно здание, где в начале века брянцы смотрели кино. Это гостиница завода в Бежице на улице Ульянова.

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ИСТОЧНИК KP.RU