2019-11-15T11:37:27+03:00
Происшествия

В Брянске ищут свидетелей ДТП в Бежицком районе, в котором сбили 11-летнего школьника

Автоавария произошло 13 ноября
Елена РАКОВА
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Пострадавшего в ДТП подростка госпитализировали.Пострадавшего в ДТП подростка госпитализировали.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Брянские полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП, которое произошло вечером 13 ноября в Бежице.

- По версии следствия, в районе дома № 52 по улице Литейной около 17 45 водитель автомобиля "Лада икс рэй" сбил перебегавшего дорогу 11-летнего школьника, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Подростка госпитализировали с тяжелыми травмами.

УМВД России по Брянской области просит очевидцев ДТП, а также всех, располагающих какой-либо информацией о происшествии, обратиться в полицию по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 102. Или позвонить по телефонам 8 (4832) 63-56-18, 67-03-61, 74-71-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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