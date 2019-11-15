В Брянске владельцев маршруток №246 и №34 оштрафовали за нарушения
В машинах были неисправные тахографы и огнетушители
На владельцев машин завели четыре административных дела.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:
В Брянске выявили нарушителей среди маршрутчиков. Проверку провела прокуратура Фокинского района.
Выяснилось, что в маршрутках №№ 246 и 34 были неисправны тахографы и огнетушители, блокировки аварийного выхода. Также в салонах не оказалось информации о страховщике, водителе, контролирующем органе.
На владельцев машин завели четыре административных дела, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Водители заплатили штрафы.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU