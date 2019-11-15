В Брянске владельцев маршруток №246 и №34 оштрафовали за нарушения

15 Нояб. 10:35 2019-11-15T10:39:48+03:00

На владельцев машин завели четыре административных дела. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В машинах были неисправные тахографы и огнетушители

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В Брянске выявили нарушителей среди маршрутчиков. Проверку провела прокуратура Фокинского района.

Выяснилось, что в маршрутках №№ 246 и 34 были неисправны тахографы и огнетушители, блокировки аварийного выхода. Также в салонах не оказалось информации о страховщике, водителе, контролирующем органе.

На владельцев машин завели четыре административных дела, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Водители заплатили штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU